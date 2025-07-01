В сети опубликовали кадры с бегущими от дрона ВСУ жителями Ижевска

Опубликовано видео с бегущими от падающего беспилотника жителями Ижевска

В сети появилось видео с жителями Ижевска, бегущими от падающего тяжелого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован Telegram-каналом «Ижевская Голубятня».

На видео не менее 15 человек находятся на парковке рядом с атакуемым беспилотником объектом. Когда начинают звучать хлопки, россияне с криками начинают убегать. На 15-й секунде ролика в нескольких сотнях метров от парковки раздается взрыв.

До этого глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в районе завода в Ижевске, атакованного беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке вражеских дронов. Главной целью противника стал электромеханический завод «Купол», который занимается выпуском систем противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия.

По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Ижевск увеличилось до 45. Выжить не удалось троим.

Ранее было опубликовано фото завода в Ижевске, ставшего мишенью для дронов ВСУ.