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Грузинский наемник Дарчиа погиб из-за диверсии в штабе иностранного легиона ВСУ

Наемник Дарчиа погиб из-за диверсии на базе «Грузинского национального легиона»
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Во время диверсии на территории базы «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией) погиб наемник ВСУ Деметре Дарчиа. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Источник приводит слова главы группировки Мамуки Мамулашвили. Он рассказал, что на территорию военного объекта было занесено взрывчатое вещество. В момент детонации устройства Дарчиа находился рядом. Он получил смертельные ранения.

На данный момент проводится расследование по факту диверсии.

О произошедшем взрыве стало известно минувшей ночью.

21 мая директор Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду. Во второй половине мая ведомство завершило расследование 127 дел о наемничестве. Суды рассмотрели их и вынесли обвинительные приговоры 97 наемникам из 26 стран. Больше всего обвиняемых были гражданами Грузии — 42 человека.

Ранее СК РФ завершил расследование дела против создателя «Грузинского легиона».

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