На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, как ответят на удары БПЛА Киева по Ижевску

Гусев: защитники России на передовой ответят на атаку дронов ВСУ в Ижевске
true
true
true
close
Reuters

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших при налете беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ижевске. В своем Telegram-канале он заявил, что защитники России дадут на передовой ответ на этот удар Киева.

«От себя лично и от всех жителей Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким убитых жителей Удмуртии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Гусев.

Глава российского региона отметил, что преступления Киева давно вышли за пределы приграничных территорий. Он обратил внимание на необходимость принимаемых в Воронежской области мер безопасности, даже если они сопряжены с неудобствами для местных жителей. Гусев призвал воронежцев не терять бдительности и при угрозах атак БПЛА выполнять все указания оперативных служб.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке беспилотников ВСУ. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», который занимается выпуском зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате этой атаки погибли три человека, еще 35 были госпитализированы с различными травмами. Он уточнил, что десять из них находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.

Бречалов заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину об атаке ВСУ в Ижевске.

Ранее Поддубный связал удар ВСУ по Ижевску с визитом главы МИД ФРГ в Киев.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами