В России рассказали, как ответят на удары БПЛА Киева по Ижевску

Гусев: защитники России на передовой ответят на атаку дронов ВСУ в Ижевске

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших при налете беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ижевске. В своем Telegram-канале он заявил, что защитники России дадут на передовой ответ на этот удар Киева.

«От себя лично и от всех жителей Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким убитых жителей Удмуртии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Гусев.

Глава российского региона отметил, что преступления Киева давно вышли за пределы приграничных территорий. Он обратил внимание на необходимость принимаемых в Воронежской области мер безопасности, даже если они сопряжены с неудобствами для местных жителей. Гусев призвал воронежцев не терять бдительности и при угрозах атак БПЛА выполнять все указания оперативных служб.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке беспилотников ВСУ. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», который занимается выпуском зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате этой атаки погибли три человека, еще 35 были госпитализированы с различными травмами. Он уточнил, что десять из них находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.

Бречалов заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину об атаке ВСУ в Ижевске.

Ранее Поддубный связал удар ВСУ по Ижевску с визитом главы МИД ФРГ в Киев.