Финскую компанию заподозрили в мошенничестве с поставками бронежилетов ВСУ

Компанию из Финляндии подозревают в мошенничестве из-за поставок бронежилетов ненадлежащего качества Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Известий» со ссылкой на пресс-службу финской полиции.

Уточняется, что фирма заключила контракт на сумму €5,7 млн с украинским министерством обороны на поставку средств защиты. Компания должна была передать ВСУ 10 тысяч бронежилетов.

«На основании предварительного расследования есть подозрения, что 5 тысяч бронежилетов, поставленных летом 2022 года, не соответствовали требованиям контракта», — уточняется в публикации.

В настоящее время эту компанию подозревают в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Правоохранители задержали двух человек в ходе предварительного расследования.

30 июня крупный британский профсоюз RMT выступил с инициативой прекратить поставки оружия Украине и активизировать дипломатические усилия.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить поставки оружия Украине, однако вряд ли перестанет передавать Киеву разведданные.

Ранее премьер Сербии пообещал, что Белград не будет поставлять оружие ВСУ.