На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии потребовали прекратить поставки оружия Украине

Британский профсоюз RMT призвал прекратить военные поставки Украине
close
Frank Augstein/AP

Крупный британский профсоюз RMT выступил с инициативой прекратить поставки оружия Украине и активизировать дипломатические усилия. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Паддингтонское отделение профсоюза подготовило резолюцию «Лейбористское движение за мир», в которой призывает правительство работать над долгосрочным мирным урегулированием. В документе подчеркивается, что текущая политика военной поддержки не способствует прекращению боевых действий.

«Поставки оружия одной из сторон конфликта создают препятствия для мирных переговоров», — отмечается в заявлении профсоюза.

29 июня в центре Парижа состоялась акция протеста против поставок западного оружия Украине. Несколько сотен участников собрались в воскресенье, 29 июня, на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Акция организовывалась по призыву основателя партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который возглавил колонну протестующих. Собравшиеся скандировали лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона. В завершение акции Филиппо символически разорвал флаг НАТО, призывая к миру.

Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали создание фонда для закупок вооружений на сотни миллиардов евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами