Крупный британский профсоюз RMT выступил с инициативой прекратить поставки оружия Украине и активизировать дипломатические усилия. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Паддингтонское отделение профсоюза подготовило резолюцию «Лейбористское движение за мир», в которой призывает правительство работать над долгосрочным мирным урегулированием. В документе подчеркивается, что текущая политика военной поддержки не способствует прекращению боевых действий.

«Поставки оружия одной из сторон конфликта создают препятствия для мирных переговоров», — отмечается в заявлении профсоюза.

29 июня в центре Парижа состоялась акция протеста против поставок западного оружия Украине. Несколько сотен участников собрались в воскресенье, 29 июня, на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Акция организовывалась по призыву основателя партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который возглавил колонну протестующих. Собравшиеся скандировали лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона. В завершение акции Филиппо символически разорвал флаг НАТО, призывая к миру.

Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали создание фонда для закупок вооружений на сотни миллиардов евро.