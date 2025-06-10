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В США предрекли прекращение поставок оружия Украине

FP: США могут перестать давать оружие ВСУ, но продолжат делиться разведданными
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U.S. Marine/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить поставки оружия Украине, однако вряд ли перестанет передавать Киеву разведданные. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

По ее данным, на Украине продолжают верить, что Трамп вскоре изменит свою точку зрения и начнет больше помогать Украине.

Однако, считают авторы, более вероятно, что Трамп обвинит и Москву, и Киев в неспособности договориться и откажется от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия Киеву. При этом поставки разведданных сохранятся, отмечается в материале.

«Американские политики — среди них большинство республиканцев - понимают, что Вашингтон слишком много теряет от потенциального украинского краха. Соединенные Штаты могут и, вероятно, будут делать предложения, аналогичные предыдущей поддержке, если это не обойдется Вашингтону слишком дорого», — говорится в тексте.

Собеседники FP в Белом доме сообщили, что администрация Трампа не будет приостанавливать доступ Украины к американской спутниковой разведке, поскольку она является «глазами и ушами» ВСУ.

Накануне депутат Верховной рады Сергей Рахманин не исключил, что отношения Украины и Соединенных Штатов в ближайшем будущем будут ухудшаться, что может привести к полному прекращению военной помощи, которая была выделена предыдущим американским лидером Джо Байденом.

Ранее генсек НАТО призвал Британию повышать расходы на оборону или «учить русский».

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