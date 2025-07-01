Мать бывшего замминистра обороны Иванова высказалась о приговоре сыну

Мать бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова перед оглашением приговора заявила, что рассчитывает на оправдание своего сына. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рассчитываем на оправдательный приговор. Какой еще может быть, если люди невиновны», — сказала она.

1 июля суд постановил конфисковать у Иванова 58 миллионов рублей, найденные у него дома, а также 2,5 миллиона рублей, евро и доллары, найденные на рабочем месте.

Прения сторон по делу Иванова и второго обвиняемого, Антона Филатова, прошли в понедельник в закрытом режиме. Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима по итогам рассмотрения уголовного дела о растрате при покупке паромов для Керченской переправы в 2015 году. Тогда замминистра возглавлял АО «Оборонстрой», а Филатов руководил «Оборонлогистикой».

В середине марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Ранее Иванов заявил, что его есть за что судить.