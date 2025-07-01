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СМИ сообщили о готовности боевиков РПК сложить оружие

РИА Новости: часть курдских боевиков готовится сложить оружие
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Osman Orsal/Reuters

Первая группа членов »Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака готовится сложить оружие в ответ на призыв лидера партии Абдуллы Оджалана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на курдский политический источник в Ираке.

Он подчеркнул, что механизмы сдачи оружия и временные сроки этого еще не определены.

Источник добавил, что неизвестно, куда направятся боевики после сдачи оружия, особенно те, которые не являются этническими турками.

В публикации утверждается, что Оджалан постоянно присылает послания руководству Иракского Курдистана в связи с реорганизацией Рабочей партии, но пока в них не затрагивался вопрос о механизме сдачи оружия и других моментах.

В мае президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тот факт, что Рабочая партия Курдистана приняла решение о самороспуске, приблизит Турцию к жизни без терроризма.

О самороспуске РПК стало известно 12 мая. Соответствующее решение принял конгресс организации.

Ранее Сирия призвала курдов не медлить с интеграцией.

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