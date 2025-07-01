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На Западе раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время

FT: ракетные атаки подрывают моральный дух украинцев
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Adam Gray/AP

Возросшая интенсивность российских ударов по объектам на территории Украины подрывает моральный дух украинцев. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

В издании отметили, что некоторые пробелы, в частности в численности украинских войск, западные союзники страны не могут исправить.

«Без четкого представления о победе или, по крайней мере, об окончании конфликта страну может охватить чувство безнадежности», — сказано в тексте.

По словам авторов, после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа есть вероятность, что Киев может получить от Вашингтона новые ЗРК Patriot, которые крайне необходимы республике из-за истощения сил противовоздушной обороны (ПВО). Однако Трамп был неопределенным относительно поставок и ему ничего не стоит передумать или вовсе забыть об этом.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада.

Ранее Трампу дали совет отдалиться от Зеленского.

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