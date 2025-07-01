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Трампу дали совет отдалиться от Зеленского

Журналист Христофору посоветовал Трампу отдалиться от Зеленского до победы РФ
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UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Президенту США Дональду Трампу на фоне успехов ВС РФ на Украине следует отдалиться от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

«Ни у кого не будет сомнений, что Россия выиграла эту войну», — подчеркнул он, отметив, что, с его точки зрения, коллективный Запад побежден.

Христофору добавил, что на этом фоне правильным решением для Трампа стало бы дистанцирование от Зеленского.

27 июня председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, которые были сняты с дежурства в Израиле.

По его словам, часть этих комплексов ранее была передана Польше, а часть вернулась в США. Романюк утверждает, что в настоящее время комплексы проходят ремонт и модернизацию в этих странах.

Ранее на Западе рассказали, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие.

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