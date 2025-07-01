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Суд конфисковал активы Тимура Иванова и его семьи

Суд обратил в доход государства арестованные активы Тимура Иванова и его семьи
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Илья Питалев/РИА Новости

Московский городской суд в рамках обвинительного приговора взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова и членов его семьи. Решение было вынесено по его первому уголовному делу — о растрате при приобретении двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», сообщает ТАСС.

По информации РИА Новости, речь идет об активах и недвижимости на 2,5 млрд рублей.

Также суд конфисковал активы и имущество экс-подчиненного Иванова — Антона Филатова.

1 июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате при покупке паромов для Крыма и выводе средств из банка «Интеркоммерц».

Экс-замминистра обороны также оштрафовали на 100 млн рублей и лишили государственных наград.

Вместе с Ивановым осудили и Филатова, бывшего гендиректора подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика». Его приговорили к 12,5 года лишения свободы.

Оба подсудимых не признали вину. Им было предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения денежных средств путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а, б» ст. 174.1 УК РФ).

Ранее Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить.

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