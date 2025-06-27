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Индия захотела приобрести у России С-400

Индия и Россия обсудили поставку ЗРК С-400 в сжатые сроки
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Министры обороны Индии и России обсудили поставку в сжатые сроки современных видов вооружения и технологий, проведенных недавно в китайской провинции Шаньдун, городе Циндао. Об этом сообщает индийское оборонное ведомство.

Стороны договорились ускорить поставки российского комплекса ПВО С-400, модернизировать истребители Су-30МКИ и оперативно организовать приобретение важного оборудования для Вооруженных сил Индии.

Объявляя о результатах встречи, министерство обороны Индии заявило, что совещание стало важным событием, учитывая сложную обстановку вокруг спецоперации «Синдур» и последовавшую потребность укрепления оборонительных возможностей страны, включая развитие ПВО, ракетных технологий и модернизацию авиации.

Главами военных ведомств были затронуты такие темы, как международная ситуация, борьба с международным терроризмом и перспектива дальнейшего развития оборонного партнерства обеих стран. Андрей Белоусов публично выразил поддержку действиям Индии после трагических событий в апреле в штате Джамму и Кашмир, подтвердив решимость России содействовать укреплению национальной безопасности Индии.

Ранее сообщалось, что рынок Россия-Индия ожидает кратный рост.

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