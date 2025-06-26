Разница в подходах: чем отличается бизнес в России и в Индии

Сегодня в России более 10 тыс. компаний работают с Индией. Ежегодный экспорт Индии оценивается в $450 млрд, из них в Россию — на $5 млрд. В чем разница подходов к бизнесу, какая выгода в Индии для Сбера, какие существуют сложности в расчетах в интервью «Газете.Ru» рассказал управляющий филиалом Сбера в Индии Иван Носов.

— Какие ниши расширились или появились в торговле между Россией и Индией за последние несколько лет? Где сейчас активнее всего функционируют МСП?

— До недавнего времени бизнес между Россией и Индией строился в основном крупными корпорациями. Были какие-то большие межправкомиссии, договоренности, контракты на миллиарды долларов, и это работало. Но последние 3 года внесли очень большие корректировки. Если говорить о количестве российских компаний, в том числе субъектах МСП, вовлеченных в товарооборот с Индией, то по состоянию на 2021 год их было около 2000 — это очень мало. Это цифра, которая совершенно не соответствует масштабам двух экономик. На сегодня в России с Индией работает уже более 10 000 компаний. Это вроде бы значительный рост, в 5 раз всего за несколько лет, но потенциал этого рынка намного выше. При этом в Индии 1,4 млн компаний, которые занимаются экспортом, и сотрудничество с Россией занимается только 1% из них.

Ежегодный экспорт Индии оценивается в $450 млрд, из них в Россию — на $5 млрд. То есть мы занимаем около 1% от всего индийского экспорта и по количеству участвующих в нем компаний, и по объему. Это печальные цифры, которые никак не отражают тот уровень взаимодействия, партнерства между нашими странами. Для меня это в первую очередь возможности, это то направление, которое, я уверен, для России будет кратно расти. Бизнес, который есть у России по каким-то традиционным направлениям, уже устоялся — он может расти на процент или десятки процентов. Но он не утроится, не станет больше в 5 или 10 раз. А для бизнес-взаимодействия с Индией можно ожидать кратного роста. Нужно, чтобы российский рынок это узнал и понял.

Если спросить обычного россиянина об Индии, он расскажет о сари, карри, может быть, о празднике красок холи. Сложно начать что-то покупать в стране, о которой ты имеешь такое представление. Но это точно так же работает и в обратную сторону. Мы думаем, что все знают, какая Россия продвинутая страна, что у нас тут хайвеи, электробусы, куча цифровых технологий, что мы расплачиваемся по биометрии. Но ни в Индии, ни в других странах об этом не знают. Поэтому, когда мы думаем про другие страны через призму своих традиционных представлений, мы должны понимать, что о нас думают так же. Наверное, это говорит о том, что и в Индии все не так, как думает большинство.

Как я уже сказал, Индия экспортирует товаров на $450 млрд в год, и это далеко не только рис и чай. Кроме того, это фарма, машиностроение, IT-технологии, промышленная химия и так далее. Это хороший пример того, насколько плохо мы представляем себе Индию с точки зрения производства. Сейчас 20% iPhone собирается на индийских заводах, мировые компании уже распробовали это направление и активно в него инвестируют. Российский же бизнес до последнего времени не смотрел в эту сторону, и, наверное, в этом кроется причина того, что пока товарооборот между нашими странами не такой большой.

— В чем разница в подходах к ведению бизнеса у российских и индийских предпринимателей? Помогаете ли вы им найти общий язык?

— Я абсолютно уверен, что большой процент сделок между российскими и индийскими предпринимателями не совершается даже при условии взаимного интереса именно из-за разницы бизнес-подходов. Россияне привыкли по возможности быстро переходить к делу. Для Индии это немного не так. Я часто слышу от россиян, что они сделали индийцам предложение, но не получили никакого ответа и решили, что им это не интересно. Обычно индийцы воспринимают эту же ситуацию совершенно иначе: приезжали россияне, поговорили, вроде что-то интересное, но потом пропали.

Если россияне не получают ответа на официальное письмо, то решают, что потенциальные партнеры не заинтересованы в сотрудничестве, но это не так. Индийцы больше присматриваются, для них более важны переговоры. Россияне часто очень нацелены на мгновенный результат, а у индийцев более длинный горизонт планирования. И когда нам кажется, что в этом нет деловой хватки, надо понимать, что индийцы ведут бизнес уже тысячелетия, и весьма успешно. Возможно, надо прислушаться к тому, как они это делают.

Видя, что часть потенциала бизнеса между нашими странами не реализуются, мы создали в Сбербанке мультикультурное подразделение. Часть команды находится в России — это закупщики из топовых российских компаний, не банкиры. В Индии точно также были подобраны люди, не имеющие отношения к банковской сфере, которые хорошо знают разные стороны бизнеса и работают по запросам из России. Мы находим практически все, что угодно. Говорят, что в Греции есть все. На мой взгляд, это в Индии есть все — это огромная экономика с масштабным внутренним рынком и кооперацией с мировым рынком.

И мы сейчас видим, что по подавляющему большинству номенклатуры мы находим варианты для российских предпринимателей. Часто российский бизнесмен хочет получить альтернативу товарам из Китая или западных стран (причем зачастую производились они в Индии). Наше подразделение помогает россиянам найти и товар, и контрагента. И что намного более важно — мы помогаем договориться, потому что мы при этом являемся частью сделки. Для нас очень важно, чтобы эти контакты случались, чтобы Россия и Индия нашли точки соприкосновения.

Поэтому для нас важно помочь найти контрагента, заключить контракт, сгладить культурные различия. Естественно, что у людей из разных культур разный подход, и как раз за счет мультикультурной команды мы можем им помочь. Наша главная задача — чтобы контракты получились.

— А в чем тут выгода для Сбера?

— Здесь все очень просто. Как известно, Россия очень многое продает в Индию и мало покупает. Чтобы бизнес-расчет между странами был более стабилен, долгосрочен и устойчив, этот диспаритет нужно выравнивать. Поэтому Сбербанку нужно не только чтобы российский бизнес закупал товары в Индии, но и чтобы эти потоки были если не одинаковыми, то различались не в 10 раз. Для Сбербанка важно, чтобы Россия нашла на индийском рынке возможности для закупок и инвестиций. Индийский рынок ежегодно привлекает десятки миллиардов иностранных инвестиций. До 2022 года Россия инвестировала сопоставимые суммы, сейчас же эти объемы значительно меньше, и Индию в этом качестве россияне все еще не рассматривают.

В прошлом году через Сбербанк прошло более 200 инвестиционных сделок из России, но это все равно очень низкие цифры. Я думаю, вслед за тем как российский бизнес начнет рассматривать индийский рынок с точки зрения поставок или закупок, пойдут и инвестиции. Индийский рынок сам по себе огромен, работа на нем сложна и требует учета местной специфики, но это дает и возможность сотрудничества с третьими странами. Мы как банк предоставляем для этого все необходимые сервисы: кредитование, гарантии, аккредитивы. Расчеты из России в Индию идут несколько часов, и я надеюсь, что их удастся ускорить до нескольких минут. Именно поэтому мы много инвестируем в IT.

Мы открыли IT-хаб в Бангалоре, IT-столице Индии — по открытым данным, там более 1 млн IT-специалистов. Сейчас у нас работают почти 300 индийцев, и такая же команда работает в России. Вся эта команда настроена на то, чтобы сделать бизнес между Индией и Россией максимально комфортным и удобным. Наша большая цель — чтобы индийцам стало удобнее работать с россиянами. Уверены, что сервисы и технологии, которые мы предоставляем, могут стать для участников рынка большим конкурентным преимуществом. Это может перенаправить индийский бизнес на Россию.

— Есть ли сложности в расчетах с Индией? Какая валюта превалирует в оплате контрактных обязательств?

— Вопрос понятный. Действительно, в 2022- 2023 годах было очень много информации в СМИ про «зависшие рупии» и так далее. Скажу сразу, что даже та информация, которая была в те годы, была очень сильно искажена. На самом деле те цифры, которые озвучивались —десятки миллиардов долларов — никогда не соответствовали действительности, масштаб проблемы был преувеличен раз в 10. Но даже тогда проблема была не в том, что деньги где-то «зависли» и неизвестно, что с ними делать — тогда рупия достаточно длительное время конвертировалась в рубли. Эта проблема решена примерно с декабря 2023 года. Сегодня рупия стала абсолютно рабочей валютой в России. В Сбербанке открыты уже десятки тысяч счетов в этой валюте как юридическими, так и физическими лицами.

Это одна из самых стабильных мировых валют. Если посмотреть отношение к рупии к доллару за последние 10 лет, то она девальвирует на пару процентов в год. Это позволяет рассматривать индийскую валюту в том числе как средство сбережения или диверсификации портфеля. Ставки на депозиты в рупиях в Сбербанке, которые доступны и физическим, и юридическим лицам, выше, чем у других валютных вкладов. Поэтому сейчас мы видим достаточно большой интерес со стороны компаний, которые работают с Индией и намерены инвестировать в эту страну (сейчас планируется несколько крупных проектов), так и те, кто заинтересован в сбережениях.

Поэтому рупии не надо бояться, она становится все более рабочей валютой, которую использует большое количество клиентов в России. Той проблемы, которая существовала несколько лет назад, уже нет. Более того, мы видим, что это будет растущий рынок, и рупия станет одной из тех валют, которые регулярно и традиционно используются в России. Это продолжение позиции центробанка Индии и в целом индийского государства, которые рассматривают необходимость перехода на нацвалюты в расчетах не только с Россией, но и с миром.

Они делают это постепенно, шаг за шагом, каждый раз изучая последствия. Но год за годом мы наблюдаем, как они либерализируют использование рупии. Например, в январе этого года в законодательство были внесены изменения, которые позволяют использовать рупию в торговле между странами. Конечно, сейчас эта валюта не самая известная в мире, но Индия — это огромная экономика, поэтому у рупии есть все шансы повысить свою популярность. И мы всячески это поддерживаем.

— Насколько распространено использование факторинга в Индии? Какие российские финтех-решения для бизнеса могут быть востребованы в Индии? В каких направлениях мы опережаем Индию, а в каких пока не догоняем?

— В первую очередь я хочу рассказать о том, как развивается наш IT-хаб. Одно из первых решений, которые мы сейчас будем внедрять — это полностью цифровой онбординг клиентов. Так как в Индии мы все же маленький банк и не можем открывать отделения в каждом городе с учетом их количества, мы идем в цифру. По факту мы предоставим сервис, который уникален для индийского рынка. Я рассчитываю, что в течение ближайших двух кварталов мы придем к полностью цифровому онбордингу, когда клиенты смогут открывать счета, пользоваться ими в любом индийском штате и благодаря этому начинать работать с Россией.

Благодаря тому, что в Индии очень сильно развита цифровизация, они внедрили систему биометрии, которая охватывает уже 1,3 млрд человек. Это огромный проект, который был реализован в Индии в последние годы. Так как Сбер относительно небольшой игрок на индийском рынке, мы можем внедрять такие инновации быстрее и эффективнее, чем крупные индийские банки. И я надеюсь, что здесь наши сервисы будут первыми, лучшими и наиболее востребованными.

В целом банковские сервисы, которые есть в России, находятся на очень высоком уровне, и мы точно сможем привнести что-то на индийский рынок. Кроме того, для Индии может быть крайне интересной такая специфическая банковская вещь, как моделирование при принятии кредитных рисков. Сейчас мы видим интерес со стороны центробанка Индии и индийских банков к опыту Сбербанка.

Если же говорить о том, что есть в Индии, но нет у нас, то таких решений очень много. Один из интересных примеров — биржи факторинга. По большому счету все индийские корпорации должны на ней присутствовать. Это позволяет сделать так, чтобы мелкие индийские поставщики, которые что-то поставляют крупным корпорациям, могли не ждать расчетов от этих компаний, а, придя на биржу, продать долг корпораций перед ними, например, банку. Это тот инструмент, который уже внедрен в Индии и активно помогает МСП, но его еще нет в России. Это пример того опыта, где Индия является одним из передовых рынков в мире, имея продукт, который действительно очень ценен для МСП.

— Активно ли присутствует на местном рынке наш малый бизнес? Что вы с позиции финансового института делаете для того, чтобы ведение ВЭД для него становилось выгоднее?

— Приход бизнеса в любую страну начинается не с идеи проинвестировать, а с торговли. Если говорить об объемах расчетов, то, наверное, половина платежей из России в Индию идут от малых и средних предпринимателей. Если говорить в штуках, то это 90% платежей. То есть из тех 10 тысяч компаний, о которых я говорил, абсолютное большинство — это сегмент малого и среднего бизнеса. И это меня очень радует, потому что это точно можно масштабировать и дает стабильность бизнесу. Одно дело, когда в рамках крупного контракта приплыл один танкер или заключен договор на единоразовую поставку чего-то из Индии. Другое дело, когда десятки, а в перспективе и сотни тысяч компаний находят связи и налаживают сотрудничество. Это будет стабильным бизнесом, который сможет функционировать долго. Это то, во что мы целимся и почему мы инвестируем так много.

Для того, чтобы обслуживать крупные контракты, не нужны такие инвестиции. Для небольших предприятий нужны понятные простые цифровые продукты, которые мы стараемся внедрить для российских компаний, работающих с Индией. Сейчас мы начали продавать рупии в России под рупийные, а не рублевые ставки — видим большой интерес к этому инструменту именно со стороны небольших предприятий. Как уже говорил, депозиты в рупиях сейчас очень востребованы для российского бизнеса, а платежи из России в Индию проходят в короткий промежуток времени. Это страна, с которой у нас выстроен максимально надежный платежный коридор.

Мы хотим, чтобы и индийцам было максимально удобно работать с Россией, поэтому мы инвестируем в наш IT-хаб, который нацелен только на то, чтобы создать наиболее комфортные цифровые продукты для индийцев.

Если мы говорим про те российские компании, которые уже вышли в Индию, то среди них есть и известные имена крупных и средних организаций, выигрывающих местные тендеры. В Индии очень развиты государственные и муниципальные тендеры, для участия в которых намного лучше находиться в стране. Российские компании сначала открывают там свои офисы, потом производство. Каждый индийский штат — это отдельное государство с очень разным рынком и способами поддержки предпринимателей, в том числе инвесторов из других стран.

Так как мы сейчас сопровождаем много российского бизнеса, который выходит в Индию, могу сказать, что есть богатые штаты, в которые уже успешно пришел крупный бизнес. В этом случае пакеты для иностранных инвесторов достаточно скромные. При этом есть и штаты, которые только встали на этот путь и хотят, чтобы к ним приходили. Они дают просто феноменальные условия: 10-летнее освобождение от налогов, обеспечение электричеством, обучение специфике местного бизнеса.

Часть российских экспортеров, работающих в Индии, начали локализоваться, и теперь осваивают не только индийский рынок, но и продают свои товары в третьи страны. В текущих политических условиях это зачастую намного легче. Поэтому мы готовы помогать предпринимателям и подсказывать им, чтобы Сбер воспринимался не как банк, а как партнер. Наша цель — чтобы российский бизнес как можно больше открыл Индию, покупал там товары, инвестировал, строил, а мы поможем всем нашим опытом и всей продуктовой линейкой, которая у нас есть.