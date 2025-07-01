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Две серии украинских ударов зафиксировали в Донецке

RT: в Донецке произошли две серии ударов ВСУ
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Две серии ударов Вооруженных сил Украины зафиксировали в Донецке. Об этом сообщил RT со ссылкой на своего корреспондента Александра Пискунова.

«Уточняется, что в первой произошло до десяти разрывов, во второй — три», — говорится в материале.

По его данным, после атак есть задымления в нескольких районах Донецка. В настоящее время в городе работают средства противовоздушной обороны.

1 июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что восемь человек пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на территорию республики.

Кроме того, во вторник украинские беспилотники атаковали завод в Ижевске. Пострадали не менее 24 человек. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 17 получили травмы средней тяжести. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, включая разбор завалов.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.

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