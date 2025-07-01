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Восемь человек пострадали в результате атак беспилотников в ЛНР

Пасечник: в ЛНР восемь человек пострадали в результате атак беспилотников ВСУ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Восемь человек пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на территорию ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

В Сватовском районе на трассе под Петровском украинский беспилотник атаковал авто. Четыре человека получили тяжелые ранения, один из них не выжил. В настоящее время медики борются за жизнь одной женщины.

В Кременной также была атакована гражданская машина. В результате удара БПЛА трое мужчин получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. Их доставили в Кременскую районную больницу.

Рано утром ранения от удара беспилотника ВСУ получил житель села Старая Краснянка — его госпитализировали.

Следователи республиканского СК продолжают фиксировать последствия атаки, добавил Пасечник.

Накануне глава Луганской народной республики заявил, что территория республики освобождена на 100%.

Ранее в Ижевске БПЛА атаковали завод.

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