Минобороны РФ сообщило о пораженных за сутки объектах ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по системе управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.

Для выполнения боевых задач Вооруженные силы (ВС) России задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию, уточнили в ведомстве.

До этого в Минобороны рассказали, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три крылатых ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, были ликвидированы 173 беспилотника самолетного типа.

29 июня Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ночью по целям на Украине отработали более 450 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и не менее 40 ракет.

Ранее на Западе заявили о грядущем «катастрофическом провале» Киева.