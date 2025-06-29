По Украине нанесли массированный удар 450 БПЛА и десятками ракет

«ВО»: ночью в ударе по Украине ВС РФ задействовали более 450 дронов и 40 ракет

Свыше 450 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и не менее 40 ракет отработали в ночь на 29 июня по целям на Украине. Об этом сообщил «Военный обозреватель» в Telegram-канале.

По информации канала, российские военнослужащие задействованы крылатые ракеты Х-101/Х-55, ракеты «Кинжал», «Искандер-М» и «Калибр».

«Военный обозреватель» отметил, что удар стал самым массированным за последние месяцы.

«Наиболее интенсивные удары зафиксированы во Львове и области, Черкасской области, Запорожском регионе, Кременчуге, Николаеве и на Донбассе», — говорится в публикации.

Утром 29 июня украинское издание «Страна.ua» сообщило, что по промышленным предприятиям в Кременчуге и подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожью был нанесен удар.

Помимо этого, издание «Страна.ua» также сообщило о повреждении объекта инфраструктуры в городе Смеле Черкасской области Украины. Подробная информация не приводится.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские силы уничтожили истребитель F-16 ВСУ вместе с пилотом.