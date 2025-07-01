На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские силы ПВО сбили три крылатых ракеты Storm Shadow

МО РФ: силы ПВО ВС РФ сбили три крылатых ракеты Storm Shadow
close
Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три крылатых ракеты авиационного базирования Storm Shadow производства Великобритании в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, российские силы ПВО также сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США.

Кроме того, были сбиты 173 беспилотника самолетного типа.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявлял, что глубина буферной зоны будет определяться ситуацией на земле и дальностью ракет, которые Запад поставляет украинской армии.

По его словам, если западные ракеты будут иметь дальность применения 300 километров, то буферная зона должна быть такой же глубины. Если дальность полета имеющихся у Вооруженных сил Украины ракет составит 500 километров, буферная зона также будет не менее 500 километров.

30 июня украинская армия нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Донецка. Атаке подвергся Ворошиловский район города.

Ранее Медведев высказался о буферной зоне на границе России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами