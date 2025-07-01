Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три крылатых ракеты авиационного базирования Storm Shadow производства Великобритании в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, российские силы ПВО также сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США.

Кроме того, были сбиты 173 беспилотника самолетного типа.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявлял, что глубина буферной зоны будет определяться ситуацией на земле и дальностью ракет, которые Запад поставляет украинской армии.

По его словам, если западные ракеты будут иметь дальность применения 300 километров, то буферная зона должна быть такой же глубины. Если дальность полета имеющихся у Вооруженных сил Украины ракет составит 500 километров, буферная зона также будет не менее 500 километров.

30 июня украинская армия нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Донецка. Атаке подвергся Ворошиловский район города.

Ранее Медведев высказался о буферной зоне на границе России.