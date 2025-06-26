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Медведев высказался о буферной зоне на границе России

Медведев прокомментировал создание буферной зоны на границе РФ словами Путина
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель «Единой России», замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания Генсовета партии высказался о создании буферной зоны на границе страны, напомнив слова президента России Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

«Мы с вами люди взрослые и понимаем, что сегодня она буферная, а завтра уже не буферная. Как недавно точно сказал глава нашего государства: «где ступила нога российского солдата — уже наша земля». Мы из этого будем исходить», — сказал он.

20 июня во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом и напомнил о старинном правиле о том, что «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

Глава российского государства также в ходе своего выступления заявил, что Российская Федерация не добивается капитуляции Украины, а «настаивает на признании реалий, которые сложились на земле».

Ранее Коц заявил, что участники специальной военной операции живо отреагировали на слова Путина о ноге русского солдата.

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