В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ, передает РИА Новости.

«На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» снят», — говорится в сообщении.

Утром 1 июля режим «Беспилотная опасность» был объявлен на территории Татарстана.

Угрозу атаки беспилотников объявили также на территории Ульяновской области.

До этого министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 60 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 БПЛА соответственно. Еще 11 дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Курской области, четыре БПЛА уничтожили в Саратовской области, три – над акваторией Черного моря, два – в Белгородской области и по одному БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Ранее режим беспилотной опасности был объявлен в Удмуртии.