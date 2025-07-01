Беспилотную опасность объявили в Ульяновской области

Угрозу атаки беспилотников объявили на территории Ульяновской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«В Ульяновской области ввели режим беспилотной опасности», — говорится в публикации.

Кроме того, отметил он, в целях безопасности граждан также ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

Русских добавил, что в аэропорту Ульяновска действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 60 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 БПЛА соответственно. Еще 11 дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Курской области, четыре БПЛА уничтожили в Саратовской области, три – над акваторией Черного моря, два – в Белгородской области и по одному БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.