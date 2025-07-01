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Ким Чен Ын со слезами почтил память погибших в Курской области солдат КНДР

Ким Чен Ын отдал дань памяти погибшим в Курской области северокорейским солдатам
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KRT/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память северокорейских солдат, погибших в Курской области. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, фотографии северокорейского лидера, положившего руку на гроб, покрытый флагом КНДР, были показаны на экране во время торжественной церемонии, приуроченной к первой годовщине подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. Во время своего выступления лидер КНДР со слезами на глазах поблагодарил солдат за проявленное мужество и преданность. Мероприятие состоялось в Большом театре Восточного Пхеньяна. В ходе празднования выступили северокорейские и российские артисты.

До этого Reuters, ссылаясь на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS), сообщил, что КНДР в июле или августе текущего года может перебросить в Россию дополнительные войска для участия в боевых действиях против Украины. По его информации, северокорейская сторона также якобы поставляет РФ артиллерийские снаряды и ракеты. В NIS утверждают, что КНДР взамен, «вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет».

Военный эксперт Евгений Михайлов в свою очередь заявил, что после освобождения Курской области северокорейские войска могут быть задействованы в боях на территории Донбасса и Новороссии, поскольку эти регионы юридически являются российскими.

Ранее в Пхеньяне высказались о деятельности военных КНДР в России.

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