После атаки беспилотника на Ижевск есть пострадавшие

Бречалов: в результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске есть пострадавшие

В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске начался пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«Я на объекте, который был атакован. Все оперативные службы работают: скорая помощь, психологи. Есть пострадавшие. Пожарные сейчас устраняют очаги возгорания», — сказал он в видеообращении.

Глава республики добавил, что сотрудники предприятия были эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками типа «Лютый».

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 60 беспилотников украинской армии. Больше всего БПЛА было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно.

Ранее в Белгородской области пострадали два человека в результате атаки дрона на автомобиль.