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При ударе ВСУ по Донецку погиб человек

Пушилин: при ракетной атаке ВСУ по Донецку погиб человек, двое пострадали
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Thierry Wurtz/MBDA via Reuters

В результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Донецку с применением ракет Storm Shadow, погиб один человек и не менее двух мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

В результате обстрела возник пожар на рынке, расположенном в центральной части города.

Оперативные бригады оказывают помощь пострадавшим, при этом выражают опасения, что истинное число погибших, особенно среди тех, кто остался под завалами, может существенно превышать текущие данные. Одновременно городские службы распространяют предупреждения о потенциальных новых атаках с применением БПЛА и ракет.

Вечером 30 июня Вооруженные силы Украины совершили ракетный удар по центральной части Донецка, применив крылатые ракеты Storm Shadow. Целью атаки стал Ворошиловский район города. Вследствие попадания в торговых рядах, расположенных напротив ЦУМа и вблизи рынка «Сокол», вспыхнуло крупное возгорание, а также получили повреждения несколько припаркованных автомобилей.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.

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