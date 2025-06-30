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На Украине хотят ввести отсрочку после службы по молодежному контракту

МО Украины предложило право на отсрочку от мобилизации по молодежному контракту
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Seneline/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны Украины предложило предоставить гражданам страны право на отсрочку от мобилизации после года службы в армии по молодежному контракту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по «контракту 18-24». Соответствующий законопроект, разработанный минобороны, одобрен на заседании правительства», — говорится в сообщении.

Речь идет о контрактах, о которых объявил украинский президент Владимир Зеленский в феврале. Особые условия действуют для украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. За год службы по контракту им предлагают миллион гривен, а также другие льготы, в частности, молодые люди смогут поступить в любой вуз без экзаменов.

В марте издание «Страна.ua» сообщило, что минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая, сколько они смогут купить себе чизбургеров на полагающиеся им выплаты. Ведомство опубликовало ролик, в котором говорится, что за миллион гривен «подъемных» (около $24 тысяч) можно купить 15 тысяч сэндвичей.

Ранее украинский военкомат сравнил службу в ВСУ с игрой в Minecraft.

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