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На Украине новобранцев стали завлекать на фронт чизбургерами

«Страна.ua»: минобороны Украины решило заманивать молодежь на фронт чизбургерами
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая, сколько они смогут купить себе чизбургеров на полагающиеся им выплаты. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Официальный ТikTok-аккаунт ведомства опубликовал видео о том, что за выплату миллиона гривен «подъемных» по «молодежному контракту» для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров», — говорится в сообщении.

Речь идет о «молодежных контрактах», выплаты по которым утвердил президент страны Владимир Зеленский. Контракт предполагает выплату военному в 1 млн гривен (около 2 млн рублей).

Как заявлял Зеленский, украинские солдаты от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинским войскам нужно около 10 млн бойцов, чтобы попытаться сдержать продвижение Вооруженных сил России в зоне конфликта.

Ранее на Украине военные раскритиковали новые условия службы.

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