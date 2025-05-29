Украинский военкомат сравнил службу в ВСУ с игрой в Minecraft

Военкомат на Украине сравнил службу в ВСУ по молодежному контракту с Minecraft

Cумской областной военкомат на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пытается привлечь украинскую молодежь в армию, сравнивая службу с компьютерной игрой Minecraft.

«В игре ты начинал ни с чем — кирка, дрова, ночь на деревьях. В армии — с базовой подготовки, броников и побратимов. В Minecraft ты строил базу. Здесь — защищаешь свою страну», — написано в посте.

Игра Minecraft известна своей стилизованной пиксельной графикой. В военкомате заявили, что пиксельный мир детской игры готовит к «пиксельному» миру Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделав таким образом отсылку к военной форме с характерным рисунком камуфляжа.

До этого стало известно, что Минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая им, сколько чизбургеров можно купить на полагающиеся контрактникам выплаты.

Ведомство опубликовало ролик в ТikTok, в котором говорится, что за миллион гривен «подъемных» (около $24 тысяч) по молодежному контракту можно купить 15 тысяч чизбургеров.

Речь идет о молодежных контрактах, о которых объявил украинский президент Владимир Зеленский в феврале. Особые условия действуют для украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. За год службы по контракту им предлагают миллион гривен, а также другие льготы, в частности, молодые люди смогут поступить в любой вуз без экзаменов. Кроме того, они могут рассчитывать на специальные условия по ипотеке.

Ранее молодым украинцам пообещали успех у женщин из-за высокой зарплаты в армии.