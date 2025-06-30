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Место атаки на сотрудников Запорожской АЭС посетили сотрудники МАГАТЭ

Инспекторы МАГАТЭ посетили место атаки ВСУ на сотрудников Запорожской АЭС
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили место атаки украинского беспилотника на сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая произошла на прошлой неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Инспекторы осмотрели локацию, где произошел инцидент», — говорится в сообщении.

Атака на группу сотрудников ЗАЭС, которые осуществляли работы на гидротехнических сооружениях станции, произошла 27 июня.

В результате нее был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, не пострадали, так как вовремя укрылись в безопасное место, добавили на электростанции.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что отказ МАГАТЭ признать причастность ВСУ к атакам на Запорожскую АЭС — это часть политической игры.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил о намерении снова посетить ЗАЭС.

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