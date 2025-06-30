Место атаки на сотрудников Запорожской АЭС посетили сотрудники МАГАТЭ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили место атаки украинского беспилотника на сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая произошла на прошлой неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Инспекторы осмотрели локацию, где произошел инцидент», — говорится в сообщении.

Атака на группу сотрудников ЗАЭС, которые осуществляли работы на гидротехнических сооружениях станции, произошла 27 июня.

В результате нее был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, не пострадали, так как вовремя укрылись в безопасное место, добавили на электростанции.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что отказ МАГАТЭ признать причастность ВСУ к атакам на Запорожскую АЭС — это часть политической игры.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил о намерении снова посетить ЗАЭС.