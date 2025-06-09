Глава МАГАТЭ заявил о намерении снова посетить ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует снова посетить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), передает РИА Новости.

«Не в ближайшее время, но я обязательно вернусь», — уточнил он.

При этом Гросси отметил, что пока конкретная дата нового визита не утверждена.

«Технические переговоры, которые я провел в Киеве и в Калининграде, были для меня очень важны на данном этапе… И изначально я хотел поехать (на ЗАЭС. — «Газета.Ru») в этот раз», — сообщил глава МАГАТЭ.

Однако, по словам Гросси, были другие факторы, которые заставили его пересмотреть планы и сосредоточиться исключительно на технических переговорах.

В Калининграде 6 июня состоялся очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ. Делегацию РФ возглавил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Главной темой встречи стала безопасность Запорожской АЭС на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее в МАГАТЭ оценили ситуацию с ядерной безопасностью ЗАЭС.