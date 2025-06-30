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В Израиле раскрыли детали удара США по иранскому ядерному объекту Фордо

В ЦАХАЛ заявили, что США координировали с Израилем атаку на ядерный объект Фордо
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Maxar Technologies/Reuters

США координировали с израильской армией удар по иранскому ядерному объекту в Фордо, но это была американская операция. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на арабоязычного представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихаю Эдри.

«Обстрел объекта Фордо был операцией американской армии. Безусловно, они проводили ее в координации с Армией обороны [Израиля], однако это была чисто американская операция», — сказал он.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

27 июня газета The New York Post сообщила, что на месте ударов в Фордо начались строительные работы.

Ранее сообщалось, что Иран планирует продолжить переговоры с «евротройкой».

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