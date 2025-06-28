В Иране на ядерном объекте Фордо начали работу строители

NYP: на месте удара США по ядерному объекту в Фордо работают строители

Строительные бригады приступили к работе на месте ударов США по ядерному объекту в Фордо в Иране. Об этом сообщает газета The New York Post.

«Иранские строительные бригады работают на ядерном объекте Фордо после ударов США», — говорится в сообщении издания.

Согласно снимкам, строительные бригады работают вблизи воронок и провалов в земле над ядерным объектом.

На других снимках были видны строительные группы, строящие подъездные пути к объекту и восстанавливающие поврежденную грунтовую дорогу, ведущую к бункерной лаборатории, которая стала целью США, пишет NYP.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее Трамп заявил, что Ирану потребуются годы на восстановление ядерной программы.