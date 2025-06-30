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Участник СВО из Италии в одиночку занял позицию

RT: участник СВО из Италии за три дня в одиночку занял позицию
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Евгений Биятов/РИА Новости

В зоне СВО боец из Италии за три дня в одиночку занял позицию, при этом у него не было ни еды, ни воды. Об этом пишет RT.

Боец по имени Итан был командиром отделения связи, в его задачи, в частности, входило восстановление связи на линии боевого соприкосновения в Курской области.

Как сообщил источник, в Демидовке он находился под обстрелами двух украинских беспилотников, однако смог в одиночку занять необходимую позицию.

Весной стало известно, что пленный боец украинской армии помог ВС РФ выполнить задачу. Как рассказал командир 150-го мотострелкового полка с позывным «Мажор», показания украинца помогли им. Показания внесли ясность, что противник отходит и ставит определенного рода подразделения для огневого блокирования продвижения российской армии.

Позже боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука» сообщил, что в ДНР были созданы два новых подразделения из бывших солдат ВСУ.

Ранее бывший украинский военный объяснил, зачем в ВСУ прославляют нацизм.

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