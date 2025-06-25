РИА Новости: в ДНР создали два новых подразделения из бывших солдат ВСУ

Боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука» рассказал РИА Новости, что в ДНР были созданы два новых подразделения из бывших солдат ВСУ.

Он рассказал, что при первой возможности вступил в отряд Мартына Пушкаря.

«Отряд создан относительно недавно. Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был. Я ... воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря», — поделился боец.

Боец отряда Александра Матросова с позывным «Череп» поделился, что подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, которые хотели бы бороться против украинских властей.

До этого пленный ВСУ Александр Юр рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в Донецкой народной республике, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка.

По его словам, командование отправило 20 человек под видом учебного слаживания в село, которое было под контролем русских войск. Мобилизованные об этом не знали.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.