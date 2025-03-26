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Пленный боец ВСУ помог российским солдатам выполнить боевую задачу

ТАСС: показания пленного бойца ВСУ помогли российским солдатам выполнить задачу
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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военнослужащие пленили бойца Вооруженных сил Украины, чьи показания помогли им выполнить боевую задачу. Об этом сообщил ТАСС командир 150-го мотострелкового полка с позывным «Мажор».

Он рассказал, что пленного взяли в населенном пункте Викторовка Курской области. По его словам, во время допроса украинец дал показания, которые внесли ясность, что противник отходит и ставит определенного рода подразделения для огневого блокирования продвижения российской армии.

«Это не помешало моему подразделению выполнить боевой приказ», — заключил «Мажор».

В итоге полученная от бойца ВСУ информация помогла российским военным выйти на рубежи Казачьей Локни, провести зачистку и эвакуировать мирное население.

Источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что в Курской области бойцы ВСУ у населенного пункта Гуево не могут бежать в Сумскую область Украины из-за своих же мин. По его словам, ВСУ заминировали лесной массив, что осложняет продвижение для российских солдат, но в то же время не позволяет и самому противнику попытаться сбежать.

Ранее пленный боец ВСУ раскритиковал план отступления из Суджи.

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