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Военный эксперт заявил об одном оставшемся поселке под контролем ВСУ у Красноармейска

Марочко: РФ осталось взять под контроль один поселок Чунишино у Красноармейска
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российским военнослужащим осталось взять под контроль один населенный пункт у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом ТАСС заявил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что взятие под контроль Новоукраинки — это развитие успеха российских войск, действующих южнее от Красноармейска.

«Нам остался один населенный пункт — Чунишино, который нужно освободить, и дальше [открывается] прямая дорога на Красноармейск», — сказал Марочко.

Эксперт также отметил развитие успеха у Зеленого и Даченского.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в данный момент подразделения ВС России широким фронтом наступают в направлении Красноармейска.

29 июня глава ДНР рассказал, что украинские военнослужащие отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 км от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь развернулись ожесточенные бои.

По словам Пушилина, за Новосергиевкой проходит очень важная «связующая артерия» для всей группировки ВСУ.

Ранее Пушилин рассказал о переброске сил ВСУ в район освобожденных территорий в ДНР.

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