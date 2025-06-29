Пушилин: ВСУ перебросили силы между реками Волчья и Мокрые Ялы в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе населенных пунктов между реками Волчья и Мокрые Ялы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское командование перебрасывает силы в район взятых под контроль российской стороны населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда.

«Тем не менее, здесь расслабляться точно рано, потому что есть информация, что противник перекидывает как раз подкрепление, резервы именно на это направление, потому что это чувствительные такие населенные пункты», — заявил Пушилин.

До этого военный корреспондент Федор Громов заявил, что установление контроля российскими войсками над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы в Донецкой Народной Республике (ДНР) открывает перспективы для полного освобождения Южного Донбасса, а также для развития наступления в направлении Днепропетровской области.

По его мнению, стремительное вытеснение противника из населенного пункта Червоная Зирка могло быть обусловлено отступлением украинских войск после освобождения российскими военными сел Ялта и Запорожье.

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