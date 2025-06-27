В РФ со словами «вы что творите» потребовали выплат для участников «Трубы»

Кашеварова: участникам операции «Труба» в Судже отказали в выплатах и наградах

Участникам операции «Труба», благодаря которой от украинских оккупантов была освобождена Суджа в Курской области, отказали в выплатах и наградах. Об этом сообщила в своем Telegram-канале российская общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Общественница рассказала, что военным, которые заработали серьезные проблемы со здоровьем из-за нахождения в газопроводе с остатками опасного конденсата, «кинули как собакам 100 тысяч рублей». По ее словам, больше никаких выплат бойцы российской армии не получили.

«Что творилось в этой трубе — страшно представить. Но парни дошли, выполнили приказ. Чем же они заслужили такое отношение? (...) Зачем они жертвовали [здоровьем]? Вы что творите?» — написала разгневанная Кашеварова.

Операция под названием «Труба» началась 8 марта. В ней приняли участие более 800 бойцов Вооруженных сил (ВС) России. Они двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл ВСУ, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар.

9 марта российские войска смогли полностью освободить промзону города и начали решительно выбивать противника из российского региона.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов признал, что оборона украинцев в Курской области рухнула после успешной операции российских военных «Труба».

Ранее участник операции «Поток» в Судже сравнил ее с фильмом ужасов.