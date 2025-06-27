Раскрыта судьба российских бойцов, участвующих в операции «Труба» в Судже

У участников операции «Труба», в результате которой была освобождена Суджа в Курской области, обнаружили рак легких. Об этом сообщила общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

По ее словам, российские военные получили серьезное поражение легких. Сначала врачи предполагали у них острый бронхит средней тяжести, однако со временем болезнь прогрессировала и превратилась в тромбоэмболию — рак легких. Кашеварова отметила, что некоторых участников операции «Труба» уже нет в живых.

«Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб. Но самое тут обидное, что их заболевание либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелая. И выплаты им не положены. При этом они все обречены», — написала общественница.

До этого Кашеварова сообщила, что участники операции «Труба» не получили никаких существенных выплат и наград. По ее словам, им «кинули как собакам 100 тысяч рублей», и на этом все.

В операции под названием «Труба», которая началась 8 марта, приняли участие более 800 бойцов Вооруженных сил (ВС) России. Они двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл ВСУ, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар противнику.

Ранее участник операции «Поток» в Судже сравнил ее с фильмом ужасов.