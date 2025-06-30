Пушилин рассказал о продвижении российской армии в ДНР

Пушилин: российские силы продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР

Российские военнослужащие продвинулись в Часовом Яре и в районе Ступочек в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он отметил, что ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении.

29 июня Пушилин заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении в ДНР продолжают продвижение по лесополосам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать в направлении ранее освобожденного населенного пункта Редкодуб.

Также глава ДНР сообщил, что армия Украины перебрасывает резервы в район освобожденных на прошлой неделе населенных пунктов между реками Волчья и Мокрые Ялы.

Он добавил, что украинское командование перебрасывает силы в район взятых под контроль российской стороной населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда.

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