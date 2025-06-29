Пушилин рассказал о встречных боях в направлении Редкодуба в ДНР

Пушилин: встречные бои идут в направлении освобожденного от ВСУ Редкодуба в ДНР

Российские военные на Краснолиманском направлении Донецкой народной республики (ДНР) продолжают продвижение по лесополосам, украинские военные пытаются атаковать в направлении ранее освобожденного населенного пункта Редкодуб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Враг пытается атаковать по направлению ранее освобожденного населенного пункта Редкодуб. Здесь можно фиксировать <…> что идут встречные бои», — заявил он.

В этом же видео глава ДНР сообщил, что армия Украины перебрасывает резервы в район освобожденных на этой неделе населенных пунктов между реками Волчья и Мокрые Ялы.

По словам Пушилина, ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе населенных пунктов между реками Волчья и Мокрые Ялы. Он добавил, что украинское командование перебрасывает силы в район взятых под контроль российской стороны населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда.

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