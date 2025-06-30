Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над селом Николаевка в Донецкой народной республике из-за тактической ошибки. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель командира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Станислав Зайцев.

По его словам, российские бойцы поднимались к позициям по лесополосе и военные ВСУ пытались остановить их пехотой практически без техники.

«Они выкатывались с пехотой, и в узком проезде между «зубами дракона», который мы заминировали, был подорван на двух минах их MaxxPpro и лег на бок, тем самым перегородив этот проезд — и все», — поделился Зайцев.

По его словам, после этого военнослужащие ВСУ потеряли возможность проезжать к российским подразделениям в лесополосу.

Военный добавил, что ВСУ хотели оставить узкую дорогу, через которое должны были пойти российские военные, но в итоге им самим пришлось использовать его для отражения атак, что и привело к крупным потерям с их стороны.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Российские военные взяли под контроль все населенные пункты региона, откуда ВСУ начинали свое контрнаступление в 2023 году: Ульяновку, Новониколаевку, поселки Запорожье и Перестройка (украинское название — Перебудова).

Ранее глава ДНР рассказал, когда Украина утратила самостоятельность.