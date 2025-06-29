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Ветеран СВО назвал отличия между операциями в Сирии и на Украине

Ветеран СВО: в Сирии были только тапочники, а Украина воюет при поддержке НАТО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Ветеран Михаил Чугунихин, который является участником СВО и операции в Сирии, заявил, что две эти кампании заметно отличаются. Об этом он рассказал, выступая на фестивале «День молодежи-2025» в Москве в рамках проекта «Диалоги с героем», сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам бывшего военного, в Сирии были «тапочники» (боевики. — «Газета.Ru»), у которых ничего не было, кроме ранца и автомата Калашникова. При этом в зоне СВО против армии РФ воюют Вооруженные силы Украины (ВСУ), оснащенные при помощи НАТО.

Чугунихин признался, что ему повезло не участвовать в СВО сейчас (он был демобилизован после ранения в январе 2023 года), так как «даже в январе 2023-го дронов было немало, но абсолютно не в том количестве, что сейчас».

Также он отметил, что в Сирии война была «скорее партизанская, а на Украине — прямые боестолкновения» и больше кровопролития.

До этого сообщалось, что российский ветеран боевых действий в Афганистане в возрасте 58 лет отправился на специальную военную операцию втайне от своей семьи.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.

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