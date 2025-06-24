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ВС РФ «угнали» дрон у военного ВСУ с позывным MAZEFAKA

SHOT: боец ВСУ MAZEFAKA потерял свой FPV-дрон в Белгородской области
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Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным MAZEFAKA потерял свой FPV-дрон в Белгородской области при попытке осуществить атаку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, два вражеских беспилотника долетели до поселка Отрадное в Белгородской области. Целью атаки была гражданская инфраструктура в населенном пункте.

Российские военные перехватили радиосигнал одного из дронов-камикадзе и «угнали» его для дальнейшего уничтожения. Известно, что этот БПЛА числился за бойцом с позывным MAZEFAKA. Второй дрон был сразу уничтожен в воздухе.

До этого было опубликовано видео дуэли российского дрона с беспилотником «Баба-Яга» ВСУ. Вражеский БПЛА был обнаружен военными ВС РФ в Херсонской области. Оператор БПЛА оценил обстановку и решил атаковать украинский беспилотный летательный аппарат. После этого российский дрон зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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