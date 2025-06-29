Броневик Maxx Pro Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на российской мине и перекрыл собой дорогу через украинские «зубы дракона» на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замкомандира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск «Центр» Сергей Зайцев.

По словам военного, это помогло российским штурмовикам отбить контратаки противника в боях за Новониколаевку в ДНР.

До этого издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского военно-аналитического портала Deep State писало, что Вооруженным силам (ВС) России осталось чуть более полукилометра до Днепропетровской области. Уточняется, что российские войска продвинулись в районе Троицкого. Теперь линия боевого соприкосновения оказалась в 560 метрах от административной границы Днепропетровской области Украины.

В начале июня силовых структурах сообщили ТАСС об отступлении военных ВСУ с позиций в селе Комар в ДНР. Как стало известно, украинские войска начали переброску резервов в населенный пункт, однако большая их часть была уничтожена авиаударами.

Ранее сообщалось, что российские военные применяют против ВСУ их же дроны.