ТАСС: ВСУ отступают с позиций в селе Комар в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают с позиций в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник несет большие потери в Комаре, из-за чего начал отступление с позиций», — говорится в сообщении.

ВСУ стали перебрасывать резервы в населенный пункт, однако большая их часть была уничтожена авиаударами. Точные потери противника пока неизвестны.

Недавно в селе Комар был уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками. По имеющимся данным, под удар попали операторы дронов 94-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

До этого Telegram-канал «Северный ветер», который связан с группировкой войск ВС России «Север», заявил, что российские военнослужащие уничтожили колонну Вооруженных сил Украины, пытавшуюся прорваться в Курскую область на квадроциклах.

Ранее сообщалось, что российские военные применяют против ВСУ их же дроны.