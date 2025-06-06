Военнослужащие Южной группировки войск восстанавливают украинские беспилотники, сбитые на линии фронта, и используют их против украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным «Ася».

По ее словам, в подразделении организована пересборка дронов: часть разбирают на запчасти, а некоторые восстанавливают и запускают повторно — уже по позициям ВСУ. Она отметила, что среди таких дронов есть и те, которые ранее были куплены за счет фондов бывшего президента Украины Петра Порошенко и украинского шоумена Сергея Притулы.

Известно, что фонд Притулы активно собирал средства на закупку беспилотников для украинской армии после начала конфликта.

Военнослужащая также добавила, что на направлении под Константиновкой замечена работа украинских расчетов БПЛА, известных как «Птицы Мадьяра», однако дронов с их символикой российские бойцы пока не фиксировали.

До этого в сети появилось видео с новым российским многоцелевым FPV-дроном «Заноза», который может не только доставлять боеприпасы или провиант в зону боевых действий на правом берегу Днепра, но и наносить мощные удары по противнику.

Ранее в США заявили, что Украина продолжает разработку «сложных» операций в России.