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Пролет крылатых ракет над Львовской областью попал на видео

Появились кадры пролета крылатых ракет ВС РФ над Львовской областью

Очевидцы зафиксировали пролет нескольких крылатых ракет над Львовской областью Украины. Кадры публикует Telegram-канал «Украина.ру».

На кадрах можно заметить, что очевидец снимал происходящее во дворе своего дома. В видеоролик попали несколько ракет, которые одна за другой пролетали в небе над областью.

«Да сколько же их!» — заявил автор ролика.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в ночь на 29 июня по целям на Украине отработали свыше 450 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и не менее 40 ракет. По его информации, российские военнослужащие задействовали снаряды Х-101/Х-55, «Кинжал», «Искандер-М» и «Калибр».

Прошедшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские силы уничтожили истребитель F-16 ВСУ вместе с пилотом.

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