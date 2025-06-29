Пролет крылатых ракет над Львовской областью попал на видео

Очевидцы зафиксировали пролет нескольких крылатых ракет над Львовской областью Украины. Кадры публикует Telegram-канал «Украина.ру».

На кадрах можно заметить, что очевидец снимал происходящее во дворе своего дома. В видеоролик попали несколько ракет, которые одна за другой пролетали в небе над областью.

«Да сколько же их!» — заявил автор ролика.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в ночь на 29 июня по целям на Украине отработали свыше 450 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и не менее 40 ракет. По его информации, российские военнослужащие задействовали снаряды Х-101/Х-55, «Кинжал», «Искандер-М» и «Калибр».

Прошедшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские силы уничтожили истребитель F-16 ВСУ вместе с пилотом.