В Минобороны заявили о массированном ударе по объектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в выполнении боевой задачи были задействованы беспилотники, а также высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе ракетные комплексы «Кинжал».

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в ночь на 29 июня по целям на Украине отработали свыше 450 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и не менее 40 ракет. По его информации, российские военнослужащие задействованы снаряды Х-101/Х-55, «Кинжал», «Искандер-М» и «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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