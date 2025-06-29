Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море попало на видео

Российские военнослужащие отразили очередную атаку Вооруженых сил Украины (ВСУ) в Черном море. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На обнародованных кадрах можно заметить уничтожение трех безэкипажных катеров авиационным ударом Су-30 с применением Х-31, а также с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет».

29 июня военный с позывным «Хруст» рассказал, что добровольцы успешно защищают побережье Крымского полуострова, находя противодействие новым видам безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ.

Недавно российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова, при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» ударили по украинскому безэкипажному катеру Magura V7 в Черном море. Были опубликованы кадры, на которых можно увидеть движущийся в Черном море катер, который поражает российский дрон.

Ранее появилось видео ликвидации наемника в Брянской области.