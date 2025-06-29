В Крыму рассказали, как добровольцы уничтожают безэкипажные катера ВСУ

Командир «Хруст»: безэкипажные катера ВСУ перестали подходить к Крыму на 30 км

Добровольцы успешно защищают побережье Крымского полуострова, находя противодействие новым видам безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Об этом рассказал ТАСС военный с позывным «Хруст».

«Хруст» является командиром отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса. Он отметил, что морские дроны ВСУ перестали подходить к Крыму ближе дистанции 30 км.

«Мы научились и учимся всегда отражать какие-то новые задумки противника, он не останавливается. И мы каждый раз совершенствуем свою систему защиты», — рассказал он.

Недавно российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова, при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» ударили по украинскому безэкипажному катеру Magura V7 в Черном море. Были опубликованы кадры, на которых можно увидеть движущийся в Черном море катер, который поражает российский дрон.

До этого Forbes сообщил, что российские FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю могут «заглядывать» в блиндажи и здания.

Ранее удар «Искандером» по базе безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области попал на видео.