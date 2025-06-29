На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму рассказали, как добровольцы уничтожают безэкипажные катера ВСУ

Командир «Хруст»: безэкипажные катера ВСУ перестали подходить к Крыму на 30 км
close
Минобороны РФ

Добровольцы успешно защищают побережье Крымского полуострова, находя противодействие новым видам безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Об этом рассказал ТАСС военный с позывным «Хруст».

«Хруст» является командиром отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса. Он отметил, что морские дроны ВСУ перестали подходить к Крыму ближе дистанции 30 км.

«Мы научились и учимся всегда отражать какие-то новые задумки противника, он не останавливается. И мы каждый раз совершенствуем свою систему защиты», — рассказал он.

Недавно российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова, при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» ударили по украинскому безэкипажному катеру Magura V7 в Черном море. Были опубликованы кадры, на которых можно увидеть движущийся в Черном море катер, который поражает российский дрон.

До этого Forbes сообщил, что российские FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю могут «заглядывать» в блиндажи и здания.

Ранее удар «Искандером» по базе безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами